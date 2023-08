US-Regierung verhängt Sanktionen gegen russische Oligarchen

Die US-Regierung verhängt Sanktionen gegen vier "prominente Mitglieder der russischen Finanzelite". Sie alle seien mit der Alfa Gruppe, einer der größten Finanz- und Industriekonzerne in Russland, verbunden, teilte das US-Außenministerium am Freitag mit. "Die Vereinigten Staaten werden weiterhin alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Russlands Krieg gegen die Ukraine ermöglichen und davon profitieren", hieß es.

Von den Sanktionen betroffen sind die Oligarchen Michail Fridman, Mitbegründer der Alfa Gruppe, German Chan, Alexej Kusmitschow und Pjotr Awen. Als Folge der Sanktionen werden mögliche Vermögenswerte der Betroffenen in den USA gesperrt. US-Bürgern oder Menschen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden, sind Geschäfte mit den sanktionierten Firmen und Personen untersagt. Die Alfa-Bank, die als Russlands größtes Finanzinstitut in Privatbesitz gilt, ist bereits mit Sanktionen belegt.

WASHINGTON (dpa-AFX)