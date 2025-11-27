BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
27.11.2025 11:55:00
US-Regierung will Alibaba, Baidu und BYD als „chinesische Militärfirmen“ listen
Die US-Regierung führt eine Liste mit Unternehmen, die Chinas Militär helfen. Darauf sollten auch Alibaba, Baidu und BYD stehen, meint das Pentagon jetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.mehr Nachrichten
|
24.11.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baiducom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt mittags ab (finanzen.at)
|
17.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.11.25
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.11.25