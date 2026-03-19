Street Capital Aktie
WKN DE: A40UHE / ISIN: CA86326R1064
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19.03.2026 15:14:53
US regulators slash Wall Street capital rules to boost bank lending
Measures for banks would weaken one of the main regulatory guardrails against a financial crisisWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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