BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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27.03.2026 22:27:20
US Republicans reject Senate bill to end shutdown, fund TSA
US House Republicans have rejected a Senate bill to end the partial government shutdown. With Congress deadlocked, President Trump has signed an executive action to pay airport security officers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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