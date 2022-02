US-Republikaner McConnell fordert Einstellung von Nord Stream 2

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der einflussreiche Minderheitsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hat Deutschland zu einem permanenten Stopp der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 aufgefordert. Die USA und die Nato-Verbündeten müssten nun zur Ukraine stehen und die Regierung in Kiew in jeder Hinsicht unterstützen, inklusive Waffenlieferungen, forderte McConnell am Dienstag angesichts des Konflikts mit Russland. US-Präsident Joe Biden müsse umgehend harte Sanktionen gegen Russland verhängen, auch gegen Unterstützer von Präsident Wladimir Putin, forderte er weiter.

Die Bundesregierung hatte das Genehmigungsverfahren für die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 am Dienstag vorerst auf Eis gelegt. Führende US-Republikaner fordern schon seit langem eine Einstellung des Projektes, das sie als geostrategischen Triumph Putins betrachten, um Europa abhängiger von russischem Gas zu machen./jbz/DP/jha