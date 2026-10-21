21.10.2026 16:54:40

US-Rohöllagerbestände deutlicher als erwartet gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 16. Oktober deutlich stärker als erwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,06 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 0,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 8,557 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,952 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein konstantes Niveau vorhergesagt, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 3,518 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,3 Millionen Barrel pro Tag um 0,4 Millionen niedriger als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Rückgang von ebenfalls rund 0,4 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/mpt

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 10:54 ET (14:54 GMT)

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