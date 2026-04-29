29.04.2026 16:38:41

US-Rohöllagerbestände fallen stärker als erwartet

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 24. April stärker verringert als erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,234 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur einen Rückgang um 0,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,925 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 6,075 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 2,1 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 4,57 Millionen gesunken waren.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 10:39 ET (14:39 GMT)

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