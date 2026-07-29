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29.07.2026 16:37:41
US-Rohöllagerbestände fallen viel stärker als erwartet
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 24. Juli viel stärker verringert als erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,167 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur einen Rückgang um 0,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,01 Millionen Barrel erhöht.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,007 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 0,8 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,765 Millionen gestiegen waren.
Die Ölproduktion in den USA betrug in der Woche 13,8 Millionen Barrel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,5 Millionen Barrel.
Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/brb
(END) Dow Jones Newswires
July 29, 2026 10:37 ET (14:37 GMT)
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