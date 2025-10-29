|
29.10.2025 15:39:42
US-Rohöllagerbestände sinken stärker als erwartet
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 24. Oktober stärker als erwartet verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,858 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur einen Rückgang um 0,2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,961 Millionen Barrel reduziert.
Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 5,941 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,8 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,147 Millionen gesunken waren.
Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,6 Millionen Barrel pro Tag genauso hoch wie in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.
Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
October 29, 2025
