US-Rohöllagerbestände sinken überraschend

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 26. Dezember überraschend verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,934 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,4 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 5,845 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 0,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,9 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA betrug in der Woche 13,8 Millionen Barrel pro Tag.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 31, 2025 10:37 ET (15:37 GMT)