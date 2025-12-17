17.12.2025 16:37:40

US-Rohöllagerbestände sinken weniger stark als erwartet

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 12. Dezember verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 1,274 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,812 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 4,808 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 1,2 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 6,397 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA blieb in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel pro Tag stabil gegenüber der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,2 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 10:38 ET (15:38 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX wenig bewegt -- DAX freundlich -- US-Börsen stark -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt werden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen