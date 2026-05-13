13.05.2026 16:34:40

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 8. Mai verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,306 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 2,313 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 4,084 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 2,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 2,504 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen höher als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,3 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 10:35 ET (14:35 GMT)

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