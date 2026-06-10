10.06.2026 16:36:41

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 5. Juni verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,227 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,9 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 7,974 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,186 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 0,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 3,364 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen höher als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,4 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 10:36 ET (14:36 GMT)

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