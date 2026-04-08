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08.04.2026 16:37:40

US-Rohöllagerbestände stärker gestiegen als erwartet

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 3. April stärker ausgeweitet als erwartet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,081 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten lediglich einen Anstieg um 0,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 5,451 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,589 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,9 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,586 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,6 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen niedriger als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 10:37 ET (14:37 GMT)

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