US-Rohöllagerbestände stärker gesunken als erwartet

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 19. Juni stärker verringert als erwartet. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,088 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten lediglich einen Rückgang um 4,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 8,263 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,064 Millionen Barrel zu. Analysten hatten dagegen ein Minus von 1,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,906 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,4 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

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June 24, 2026 11:02 ET (15:02 GMT)