11.03.2026 15:40:40

US-Rohöllagerbestände steigen stärker als erwartet

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 6. März ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,824 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 1,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,475 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 3,654 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 1,8 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,704 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 10:41 ET (14:41 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

