US-Rohöllagerbestände überraschend eingebrochen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 9. Oktober entgegen den Erwartungen deutlich verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 8,557 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,1 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,186 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 3,518 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 0,9 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,382 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag um 0,3 Millionen niedriger als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,04 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

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October 15, 2026 12:11 ET (16:11 GMT)