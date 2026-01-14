14.01.2026 16:38:41

US-Rohöllagerbestände überraschend gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 9. Januar ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,4 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 1,4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,8 Millionen Barrel reduziert.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 9 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 1,7 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 7,7 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,8 Millionen Barrel pro Tag um 0,1 Millionen niedriger als in der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,3 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 10:39 ET (15:39 GMT)

