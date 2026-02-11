11.02.2026 16:36:40

US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 6. Februar wider Erwarten ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 8,53 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 0,4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,455 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,16 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 0,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,685 Millionen gestiegen waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag sowohl im Vergleich zur Vorwoche als auch gegenüber dem Vorjahreszeitraum weitgehend stabil.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 10:36 ET (15:36 GMT)

