|
11.02.2026 16:36:40
US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 6. Februar wider Erwarten ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 8,53 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 0,4 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,455 Millionen Barrel reduziert. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 1,16 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Plus von 0,3 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,685 Millionen gestiegen waren.
Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag sowohl im Vergleich zur Vorwoche als auch gegenüber dem Vorjahreszeitraum weitgehend stabil.
Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/cln
(END) Dow Jones Newswires
February 11, 2026 10:36 ET (15:36 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.