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18.03.2026 15:42:41

US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 13. März wider Erwarten ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,156 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten mit einem stabilen Niveau gerechnet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,824 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 5,436 Millionen Barrel ab. Analysten hatten lediglich ein Minus von 0,5 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 3,654 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag nahezu konstant gegenüber der Vorwoche. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 10:43 ET (14:43 GMT)

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