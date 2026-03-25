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25.03.2026 15:36:40
US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gestiegen
DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 20. März wider Erwarten ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 6,926 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 0,2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,156 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,593 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 2,4 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 5,436 Millionen gesunken waren.
Die Ölproduktion in den USA war in der Woche mit 13,7 Millionen Barrel pro Tag im Vergleich zur Vorwoche weitgehend unverändert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.
Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 25, 2026 10:37 ET (14:37 GMT)
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