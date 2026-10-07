07.10.2026 16:36:39

US-Rohöllagerbestände wider Erwarten gesunken

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 2. Oktober wider Erwarten verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,186 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Anstieg um 1,7 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,92 Millionen Barrel erhöht. Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 0,382 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 1,1 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 1,68 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 14,0 Millionen Barrel pro Tag in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,4 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2026 10:37 ET (14:37 GMT)

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