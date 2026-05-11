F.C.C Aktie
WKN: 930010 / ISIN: JP3166900005
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11.05.2026 08:23:00
US-Router- und Drohnenimportverbot: FCC erlaubt Updates nun doch bis 2029
Die FCC hat den Import von Drohnen und Routern verboten, auch Updates sollten nicht mehr lange möglich sein. Zumindest diese Frist wurde nun aber verlängert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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