NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
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15.04.2026 06:50:00
US-Routerverbot: Ausnahmegenehmigung für Netgear - ohne Pläne für US-Produktion
Eigentlich war das US-Routerverbot wasserdicht formuliert, die Anforderungen für eine Ausnahme extrem hoch. Trotzdem wurde Netgear jetzt eine solche erteilt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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