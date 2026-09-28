Aviation Holdings Group Aktie
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28.09.2026 14:55:26
US sanctions on Iran's aviation industry make travel less predictable as countries cancel flights
The threat of secondary US sanctions is putting pressure on airports, fuel suppliers and aviation companies that service Iranian airlines. Some countries have already canceled flights.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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