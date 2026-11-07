Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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07.11.2026 23:59:22
US sanctions target Iran's rail sector as Tehran shifts cargo from sea routes to overland corridors
As US sanctions expand to Iran's rail sector, Tehran is relying more heavily on overland links with China and Central Asia. But capacity constraints, delays and costs limit rail's ability to replace maritime trade.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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