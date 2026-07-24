Impact Holdings Aktie

Impact Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18

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24.07.2026 06:23:20

US-Saudi nuclear deal: How will it impact Middle East, US-Iran war?

Critics say the US-Saudi deal could spark a nuclear arms race in the Middle East. It's certainly not making US allies, like Israel and the UAE, happy. And reports suggest the US may already be backtracking on the deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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