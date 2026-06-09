BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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09.06.2026 02:57:49
US says BYD, Baidu, Alibaba and other tech giants are aiding China’s military
Pentagon adds major Chinese tech firms to military-linked company listWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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