US-Schuldenstreit bremst Handelslust an der Börse

Frankfurt (Reuters) - Die Aussicht auf eine längere Hängepartie im US-Schuldenstreit sowie enttäuschende Konjunkturdaten aus China haben Dax-Anlegern am Dienstag vorsichtig gestimmt.

Der deutsche Leitindex ging 0,1 Prozent schwächer bei 15.898 Zählern aus dem Handel, der EuroStoxx50 lag unverändert bei 4317 Punkten. "Solange der Streit über die Anhebung der Schuldenobergrenze nicht beigelegt wird und damit Anfang Juni ein Zahlungsausfall der USA droht, dürfte ein Befreiungsschlag nach oben schwerfallen", prognostizierten die Analysten der Helaba. In den USA gaben die Kurse an der Wall Street nach.

Im Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze läuft den USA laut Finanzministerin Janet Yellen die Zeit davon. Jeden Tag, an dem der Kongress nicht handle, entstünden mehr wirtschaftliche Kosten, sagte sie. Die US-Wirtschaft stehe auf dem Spiel: "Es gilt, keine Zeit zu verlieren." Im Tagesverlauf sollten die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten wieder aufgenommen werden.

Der Dollar bewegte sich kaum, der Dollar-Index verharrte knapp unter dem Vortagesniveau. Analysten zufolge profitierte die US-Währung von dem Schuldenstreit, weil viele Anleger ihr Heil in sicheren Häfen suchten - zu denen der Dollar gehört.

CHINA-DATEN LASTEN AUF AUTOWERTEN

Für Ernüchterung unter den Dax-Anlegern sorgte, dass in China sowohl das Industrie-Wachstum als auch der Konsum im April hinter den Prognosen zurückgeblieben sind. Die Daten deuteten an, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft an Fahrt verliere, sagte Commerzbank-Analyst Tommy Wu. Zu spüren bekamen die Konjunktursorgen vor allem Autowerte. Der europäische Autoindex fiel zeitweise um 1,3 Prozent. Im Dax verloren Volkswagen, Porsche SE und Mercedes-Benz zwischen 2,3 und 1,5 Prozent. Das Industriemetall Kupfer gab 2,1 Prozent auf 8096 Dollar je Tonne nach.

Auch auf Deutschland sehen Börsenprofis schwierige Zeiten zukommen. Das ZEW-Barometer zur Einschätzung der Konjunktur in den kommenden sechs Monaten sank im Mai um 14,8 auf minus 10,7 Punkte. Damit liegt der Wert erstmals seit Dezember 2022 wieder im negativen Bereich. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 5,3 Zähler gerechnet. Bei den befragten Finanzmarktexperten sei von Konjunktureuphorie nichts zu spüren, stellt NordLB-Analyst Bernd Krampen fest. "Massive Zinsanhebungen, restriktivere Kreditvergabe der Banken, ein Kreditnachfragerückgang und eine anhaltend hohe Inflation dämpfen die Stimmung." Der Internationale Währungsfonds traut Deutschland auf Jahre nur geringe Wachstumsraten zu. Die alternde Bevölkerung, fehlende Produktivitätszuwächse und Engpässe auf dem Arbeitsmarkt würden sich negativ bemerkbar machen.

VODAFONE NACH ZAHLEN UNTER DRUCK

Unter den Einzelwerten standen Siemens Energy nach einer Kurszielerhöhung von Morgan Stanley mit einem Plus von zeitweise 3,8 Prozent auf 23,81 Euro an der Dax-Spitze. Im SDax schnellten die Papiere von SFC Energy um bis zu 11,7 Prozent nach oben. Der Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen verzeichnete zu Jahresbeginn einen Wachstumssprung. Dagegen rutschten Hornbach nach der Veröffentlichung der Konzernzahlen in den Keller. Das Ergebnis der Baumarktkette brach im abgelaufenen Bilanzjahr 2022/23 ein. Die Aktien gaben in der Spitze 12,3 Prozent nach und fielen auf den niedrigsten Stand seit einem halben Jahr.

An der Londoner Börse traten Vodafone-Anleger den Rückzug an. Die Aktie verlor zeitweise 7,7 Prozent auf 83,13 Pence und damit den niedrigsten Wert seit Oktober 2002. Wegen trüber Geschäftsaussichten hat die neue Chefin Magherita Della Valle Vodafone eine Rosskur verordnet. In den kommenden drei Jahren sollen weltweit 11.000 Stellen gestrichen und der Konzern verschlankt werden.

