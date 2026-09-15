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15.09.2026 15:31:27
US scraps greenhouse gas rules for power plants
The Environmental Protection Agency said it was repealing Biden-era limits on emissions made by power plants, in the "largest power sector deregulation action ever."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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