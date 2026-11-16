FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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16.11.2026 07:35:03
US sees worst tech-related outage in 35 years as flight cancellations top 17,000
This marks the worst nationwide ground-stop in history since the September 2001 terror attacksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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