Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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13.05.2026 22:05:45

US sells 30-year bonds at 5% yield for first time since 2007

The $25bn auction comes hours after data showing sharpest rise in producer prices since Russia’s invasion of UkraineWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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