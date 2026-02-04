UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
04.02.2026 15:55:40
US-Senatsausschuss grillt UBS-America-Chef und Chefjuristin
Es ist einer dieser zähen Rechtsfälle, welche die UBS mit der Übernahme der Credit Suisse geerbt hat. Am Dienstag musste der Präsident der UBS America und die Group General Counsel der Grossbank vor dem Justizausschuss des US-Senats auftreten. Dabei mussten sie sich harsche Kritik anhören.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBS
|
09:36
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt UBS auf 'Neutral' - Ziel runter auf 38 Franken (dpa-AFX)
|
09:28
|Handel in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|SLI aktuell: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|08:10
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:10
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|08:10
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|36,32
|-2,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.