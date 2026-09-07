Frontier Aktie
ISIN: JP3829500002
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07.09.2026 14:00:00
US shale pioneer takes fracking to Australia’s remote gas frontier
American producers hope to export practices around the world as countries seek new supplies due to the Iran warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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