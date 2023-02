US Silica: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

US Silica hat sich am 24.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals geäußert.

US Silica hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 412,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 44,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 284,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,53 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,10 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,28 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1,50 Milliarden USD, befunden.

