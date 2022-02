US Silica stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

US Silica gab am 25.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,220 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 284,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 227,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,830 USD gegenüber -0,530 USD im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig wurden 1,10 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte US Silica 845,89 Millionen USD umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 0,939 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,04 Milliarden USD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at