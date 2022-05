US Silica veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

US Silica hat am 29.04.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,020 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 304,9 Millionen USD gegenüber 234,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at