Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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28.07.2026 03:19:20
US singer D4vd to stand trial in killing of 14-year-old girl
D4vd is accused of murdering 14-year-old Celeste Rivas Hernandez in 2025. Prosecutors allege that he dismembered her body and drove around with her decomposing remains in his car.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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