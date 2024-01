US small caps seen on the verge of resurgence

THE E-mini Russell 2000 Index Futures contract represents the small-cap segment of the US equity universe. After lagging for most of 2023, small caps sprang to life in the final months of the year, as the contract rebounded from a 5.8 per cent loss at the end of October to end 2023 with a 15.6 per cent annual gain. Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Zum vollständigen Artikel