Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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24.06.2026 22:43:38
US-Speicherchiphersteller Micron übertrifft Erwartungen - Aktie legt deutlich zu
BOISE (dpa-AFX) - Der KI-Boom treibt die Geschäfte des US-Speicherchip-Spezialisten Micron (Micron Technology) weiter kräftig an. Das Unternehmen, dessen Börsenwert nach der Rally der Aktie in den vergangenen Monaten inzwischen bei rund 1,2 Billionen Dollar liegt, schnitt im abgelaufenen Quartal besser ab als erwartet. Zudem liegt seine Prognose deutlich über den durchschnittlichen Erwartungen der Experten. Die Micron-Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion zweistellig zu.
Der Umsatz sei im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 im Vergleich zu den drei Monaten davor um fast drei Viertel auf etwas mehr als 41 Milliarden Dollar (36,5 Mrd Euro) geklettert, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Vor einem Jahr hatte der Umsatz noch bei 9,3 Milliarden Dollar gelegen. Damit hat sich der Erlös binnen eines Jahres mehr als vervierfacht. Im vierten Geschäftsquartal rechnet Micron mit einem Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar.
Zudem soll auch der Gewinn weiter anziehen. Im dritten Quartal verdiente Micron unter dem Strich gut 28 Milliarden Dollar und damit etwa doppelt so viel wie in den drei Monaten davor. Bereinigt um Sondereffekte sei der Gewinn je Aktie um etwas mehr als 100 Prozent auf rund 25 Dollar geklettert. Im laufenden vierten Geschäftsquartal soll der Wert auf rund 31 Dollar zulegen./zb/stw
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