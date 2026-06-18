ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
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18.06.2026 15:07:38
US-Spritpreis erstmals seit Monaten wieder unter vier Dollar je Gallone
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine Normalisierung des Schiffsverkehrs durch die für den weltweiten Ölhandel wichtige Straße von Hormus hat den Benzinpreis in den USA erstmals seit Monaten wieder unter die Marke von vier Dollar gedrückt. Im Durchschnitt bezahlen Amerikaner derzeit pro Gallone (3,785 Liter) Benzin 3,99 US-Dollar (3,45 Euro), wie der Automobilverband AAA meldete. So wenig kostete der Kraftstoff in den Vereinigten Staaten zuletzt etwa Ende März.
Die infolge des Kriegs der USA gegen den Iran gestiegenen Preise lassen damit nun die vierte Woche infolge nach. Allerdings ist das Vorkriegsniveau noch lange nicht erreicht: Als der Iran-Krieg Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begann, lag der Wert im Schnitt noch bei 2,98 Dollar. Der aktuelle Preis liegt damit immer noch etwa ein Drittel höher.
Tanken in den USA im Vergleich zu Deutschland
Im Vergleich zu Deutschland ist das Tanken in den USA immer noch günstig. Umgerechnet auf Liter und Euro liegt der aktuelle US-Benzinpreis bei gut 90 Cent./ngu/DP/men
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