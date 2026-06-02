BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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02.06.2026 06:00:14
US start-up plans to drill for lithium under VW and BMW battery factories
Atana Elements acquires exploration licences in Germany and Poland as Europe aims to reduce reliance on ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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