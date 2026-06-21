Databricks Aktie

Databricks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DATABR / ISIN: NET01DATABR0

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22.06.2026 01:00:00

US startup Databricks to raise Singapore headcount by up to 50% as AI demand grows

It has more than 250 employees in the Republic, which serves as its Asia-Pacific and Japan headquartersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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