Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
03.01.2026 01:24:19
US stocks: Dow closes higher on first day of 2026, still no Santa Claus rally
[NEW YORK] The Dow and S&P 500 indices ended higher on Friday (Jan 2), starting 2026 by snapping a four-day losing streak,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Incmehr Nachrichten
|
31.12.25
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dow von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
24.12.25
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.12.25
|Merz: 'Lage der chemischen Industrie erfüllt uns mit Sorge' (dpa-AFX)
|
14.12.25
|Grüne fordern mehr Verantwortung für ostdeutsche Chemie (dpa-AFX)
|
10.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.12.25
|Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister fordert Dow Chemical zu Kooperation auf (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Chemieindustrie in Deutschland: BASF, Wacker und Dow bauen massiv Arbeitsplätze ab (Spiegel Online)
Analysen zu Dow Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|20,70
|4,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.