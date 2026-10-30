Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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30.10.2026 15:09:34
US stocks: Nasdaq tumbles at open as Amazon, Intel add to AI spending woes
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