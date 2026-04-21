Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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21.04.2026 23:56:28
US stocks: Wall Street falls as Middle East concerns offset earnings optimism
[NEW YORK] US stocks closed lower on Tuesday, with early gains evaporating as renewed concerns about the Middle East war outweighed initial...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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