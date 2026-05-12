Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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12.05.2026 15:54:46
US stocks: Wall Street set for lower open after April inflation data, Middle East in focus
WALL Street stock index futures pointed to a lower open on Tuesday, as investors weighed a hotter-than-expected inflation report and fading hopes...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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