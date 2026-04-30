Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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30.04.2026 22:06:44
US stocks hit record highs in Wall Street’s best month since 2020
Investors bet blockbuster AI spending will overshadow fallout from Middle East conflictWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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