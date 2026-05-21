NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.05.2026 16:06:04
US Stocks Lower; Nvidia Posts Upbeat Earnings
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