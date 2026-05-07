Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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07.05.2026 16:41:38
US Stocks Mixed; Dow Falls Over 100 Points
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